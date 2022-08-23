В Верховной раде Украины обвинили Олафа Шольца в откровениях Владимиру Путину

Депутат Верховной рады заявил, что Олаф Шольц должен был обсуждать планы вступления Украины в НАТО с Киевом, а не с Кремлём.

В своём официальном Telegram-канале депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что канцлер Германии должен был уведомить прежде всего Киев о невозможности вступления Украины в НАТО в ближайшие 30 лет, а не обсуждать этот вопрос с Владимиром Путиным.

"Конечно интересно было узнать о том, что в ближайшие тридцать лет никто принимать нас в НАТО не собирался. Жаль, что канцлер Германии сообщил об этом Путину, а не руководству Украины", — написал депутат.

Ранее Олаф Шольц заявил, что ещё до начала спецоперации, в разговоре с президентом России Владимиром Путиным гарантировал ему, что Украина в течение 30 лет не вступит в НАТО.