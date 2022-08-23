Украинский политик Разумков заявил, что российский газ, пока не перешел к Евросоюзу, то его можно воровать
Украинский политик Дмитрий Разумков, который был одним из членов партии “Слуга народа” написал в своей социальной сети, что Киеву пора начать воровать российский газ, который будет транспортироваться в Европу через украинскую сторону.
Также он подчеркнул, что его можно воровать не только для своих нужд, но также и для продажи его в ЕС.
Депутат высказал свое мнение, что газ считается российским до тех пор, пока он не переходит границу Евросоюза, а параллельно с этим голубое топливо попадает под украинское законодательство о конфискации активов России.
“Газ, который транспортируется через территорию Украины, он российский. Однако их влияние заканчивается пока он не доходит до границы с Европой. Поэтому данные действия мы можем осуществлять на законных основаниях”, – сказал Разумков.
Он уверен, что Киев обязан оправдывать такие действия, чтобы объединиться с Крымом.
Опубликовано: Силивончик Алина
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