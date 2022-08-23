Глава МИД Германии Бербок заявила о безальтернативности военной помощи Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что немецкая сторона продолжит оказывать военную помощь Украине и ВСУ, так как у нее «отсутствуют альтернативы».

Анналена Бербок подчеркнула, что если российско-украинские переговоры на данном этапе невозможны, то у Германии нет другого пути: можно либо ничего не делать, либо объявить об оказании нового пакета военной помощи Украине.

По словам главы МИД Германии, Украина нуждается в военной помощи для предотвращения продвижения российской армии. Именно поэтому на данном этапе «нет другой альтернативы», кроме поставок вооружения Украине. Анналена Бербок подчеркнула, что если такой помощи не будет, то «миллионы людей будут брошены на произвол судьбы».

Бербок подчеркнула, что на данном этапе считает военную помощь достаточной, так как «Германия делает тоже самое, что и другие страны Европейского союза». Она добавила, что в некоторых аспектах, Германия делает больше, чем другие государства.

Несмотря на заявления о предоставлении Украине военной помощи от Германии и других стран Европейского союза, ранее сразу несколько аналитических агенств заявили, что она снижается. Так, тенденция снижения оказания военной помощи прослеживается с начала лета текущего года.