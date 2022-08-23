ВСУ открыли массированный огонь по Донецку, есть погибший

Украинские военные выпустили 5 снарядом по Донецку, зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом, один молодой человек скончался.

В понедельник днём, 23 августа 2022 года, глава военно-гражданской администрации Донецка Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале рассказал об очередном атаке украинской стороной города Донецка.

Согласно информации предоставленной Кулемзиным, украинские военнослужащие выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра по Ворошиловскому району города, в результате чего пострадал многоквартирный жилой дом.

Помимо прочего сообщается об обстреле торгово-развлекательного центра «Green Plaza», который находится в самом центре Донецка. По обновлённой информации, скончался восемнадцатилетний молодой человек.