ВСУ открыли массированный огонь по Донецку, есть погибший
Украинские военные выпустили 5 снарядом по Донецку, зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом, один молодой человек скончался.
В понедельник днём, 23 августа 2022 года, глава военно-гражданской администрации Донецка Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале рассказал об очередном атаке украинской стороной города Донецка.
Согласно информации предоставленной Кулемзиным, украинские военнослужащие выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра по Ворошиловскому району города, в результате чего пострадал многоквартирный жилой дом.
Помимо прочего сообщается об обстреле торгово-развлекательного центра «Green Plaza», который находится в самом центре Донецка. По обновлённой информации, скончался восемнадцатилетний молодой человек.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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