В Донецке ВСУ обстреляли здание администрации Пишулина
ВСУ атаковали центр Донецка, один из снарядов попал в администрацию главы ДНР Дениса Пишулина.
23 августа пресс-служба администрации главы Донецкой Народной Республики сообщила СМИ, что в результате атаки украинских военнослужащих зафиксировано прямое попадание в здание администрации Пишулина.
Отмечается, что в момент «прилёта» Денис Пишулин отсутствовал в пострадавшем от обстрела украинской стороны административном здании. Все подробности произошедшего в настоящее время уточняются.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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