В Донецке ВСУ обстреляли здание администрации Пишулина

ВСУ атаковали центр Донецка, один из снарядов попал в администрацию главы ДНР Дениса Пишулина.

23 августа пресс-служба администрации главы Донецкой Народной Республики сообщила СМИ, что в результате атаки украинских военнослужащих зафиксировано прямое попадание в здание администрации Пишулина.

Отмечается, что в момент «прилёта» Денис Пишулин отсутствовал в пострадавшем от обстрела украинской стороны административном здании. Все подробности произошедшего в настоящее время уточняются.