Александр Дугин о дочери: она чувствует себя воином, героем

Советско-российский философ, политолог, социолог Александр Дугин выступил с речью на похоронах дочери. Он заявил, что Дарья «чувствует себя воином, героем».

Александр Дугин отметил, что на последней лекции его дочь Дарья произнесла слова о том, что хочет быть на стороне света, за своих людей, быть воином и героем. По словам философа, его дочь «погибла за Россию и во имя победы» страны.

Ранее ФСБ заявила о причастности украинских спецслужб к убийству Дарьи Дугиной. Исполнительницей убийства в ведомстве назвали гражданку Украины Наталью Вовк, которая после совершения преступления скрылась на территории Эстонии.

Отмечается, что она несколько раз меняла номера на своем автомобиле — на нем стояли сначала номера ДНР, потом Казахстана, а в Эстонию она въехала на украинских номерных знаках.

Глава МИД Эстонии Эстонии Рейнсалу заявил, что официальный Таллин считает заявление ФСБ провокацией. По его мнению, российская сторона таким образом пытается оказать давление на Эстонию за поддержку Украины.