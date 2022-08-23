ВКС России уничтожили около 200 солдат ВСУ в районах Славянска и Константиновки

В Минобороны РФ сообщили о ликвидации около двухсот украинских военных в районах Славянска и Контантиновки.

23 августа генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время официального брифинга Министерства обороны России заявил, что солдаты российских воздушно-космических сил уничтожили приблизительно 200 бойцов ВСУ в ДНР.

Конашенков уточнил, что в результате высокоточных ударов по пунктам временного базирования 81-й отдельной аэромобильной и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Константиновки и Славянска потери украинских бригад составили около 200 единиц личного состава и 18 единиц вооружения.