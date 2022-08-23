Al Arabiya: российские военные атакованы в Сирии

По сообщению телеканала Al Arabiya, российский военный патруль был атакован в сирийской провинции Эль-Кунейтра. Пока известно об одном раненом военнослужащем.

Местный новостной портал JesrPress утверждает, что в результате атаки на российских военных, есть и несколько погибших, однако официально эта информация пока не подтверждена. По предварительной версии в районе патрулирования сработало взрывное устройство.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на представителей Белого дома сообщала, что в правительстве США обеспокоены «провокационными и небезопасными» действиями со стороны России и Ирана на Ближнем Востоке. Отмечалось, что российские самолеты якобы провели маневры в воздушном пространстве Сирии.

Позже в правительстве России отреагировали на выдвинутые обвинения в провокациях. В Кремле отметили, что российские военные находятся в Сирии по приглашению местных властей в отличии от США, которые разворачивают базы на территории республики без согласования с правительством.

На момент публикации данных о нападении на российских военных, Министерство обороны РФ пока не прокомментировала информацию. Тем не менее, представители ведомства не исключают публикацию данных об инциденте в ближайшее время.