Defense News: Турция передала Украине 50 бронеавтомобилей Kirpi
Турецкое правительство согласовало передачу бывших в употреблении 50 бронеавтомобилей Kirpi Вооруженным силам Украины (ВСУ). Автомобили оснащены противоминными системами.
Передача бронеавтомобилей Kirpi ВСУ — результат правительственного соглашения, а не сделки между Украиной и компаней-производителем Турции. Согласно документу, Министерство национальной обороны Турции поставило Украине первую партию из 50 Kirpi.
Официальный представитель ВМС Турции подтвердил поставку и структуру контракта передачи противоминных бронеавтомобилей Kirpi украинской стороне. По его словам, «эта сделка не касается компании-производителя».
Ранее МИД Турции Мевлют Чавушоглу уличил ряд государств-членов Североатналтического альянса НАТО в нежелании заканчивать конфликт в Украине. Он отметил, что некоторые европейские страны хотят саботировать соглашения по экспорту украинского зерна.
Турция не считает передачу военной техники и БПЛА Украине военной помощью, так как с некоторые производителями контракты на поставку были заключены до начала российской специальной военной операции. Кроме того, Турция и Украина имеют ряд правительственных соглашений, касающихся вооружения.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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