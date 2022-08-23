Defense News: Турция передала Украине 50 бронеавтомобилей Kirpi

Турецкое правительство согласовало передачу бывших в употреблении 50 бронеавтомобилей Kirpi Вооруженным силам Украины (ВСУ). Автомобили оснащены противоминными системами.

Передача бронеавтомобилей Kirpi ВСУ — результат правительственного соглашения, а не сделки между Украиной и компаней-производителем Турции. Согласно документу, Министерство национальной обороны Турции поставило Украине первую партию из 50 Kirpi.

Официальный представитель ВМС Турции подтвердил поставку и структуру контракта передачи противоминных бронеавтомобилей Kirpi украинской стороне. По его словам, «эта сделка не касается компании-производителя».

Ранее МИД Турции Мевлют Чавушоглу уличил ряд государств-членов Североатналтического альянса НАТО в нежелании заканчивать конфликт в Украине. Он отметил, что некоторые европейские страны хотят саботировать соглашения по экспорту украинского зерна.

Турция не считает передачу военной техники и БПЛА Украине военной помощью, так как с некоторые производителями контракты на поставку были заключены до начала российской специальной военной операции. Кроме того, Турция и Украина имеют ряд правительственных соглашений, касающихся вооружения.