Посольство США призывает своих граждан покинуть территорию Украины

Дипломатическая миссия США выпустила предупреждение о безопасности для своих граждан в Украине. В посольстве призывали их немедленно покинуть территорию страны.

В посольстве США в Киеве считают, что вероятность ударов по территории страны в ближайшие дни серьезно возрастает. Это связано с Днем независимости Украины, который в скором времени будет праздноваться в стране. Дипломаты считают, что гражданам США необходимо как можно быстрее покинуть Украину, если у них есть такая возможность.

Отмечается, что Государственный департамент США располагает информацией об активизации российских сил. Посольство призывает граждан США покинуть территорию Украины используя «частные варианты наземного транспорта».

Фактически текущее предупреждение посольства США в Киеве для своих граждан слово в слово повторяет предыдущие рекомендации предупреждения по безопасности.

Ранее в Киеве запретили массовые празднования на улицах города в годовщину Независимости. Украина получила статус независимого государства одной из первых стран после распада Советского союза — 24 августа 1991 году.