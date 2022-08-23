Здание администрации главы ДНР Пушилина загорелось после прилёта снаряда ВСУ
23 августа Донецк подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Украинские войска также нанесли повреждения зданию администрации лидера республики Дениса Пушилина.
Во вторник днём штаб теробороны Донецкой Народной республики сообщил, что вооружённые силы Украины обстреляли центр Донецка, используя при этом артиллерию калибра НАТО. Один из снарядов попал в администрацию главы ДНР Дениса Пушилина, после чего здание загорелось.
Также в штабе донецкой территориальной обороны сообщили, что ВСУ обстреляли гостиницу Central на улице Артема в Донецке, расположенную рядом с администрацией Пушилина.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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