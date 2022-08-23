Стремоусов: ВСУ совершили неудачное покушение на политика в Херсоне
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что украинские военные осуществили неудачное покушение на жизнь чиновника региона Игоря Телегина.
Днём вторника заместитель главы временной гражданской администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов сообщил, что диверсионно-разведывательные группы вооружённых сил Украины заложили бомбу под автомобиль замначальника внутренней политики Херсона Игоря Телегина.
По словам Стремоусова, взрывное устройство было активировано, однако сам Телегин остался жив, находится в сознании и в состоянии разговаривать.
Также Кирилл Стремоусов выразил уверенность, что к попытке убийства Игоря Телегина причастна спящая ячейка украинских шпионов в Херсоне.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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