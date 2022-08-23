Минобороны РФ: высокоточным оружием уничтожено 200 солдат ВСУ в ДНР
Министерство обороны России сообщило о ликвидации до 200 украинских военных в Донецкой области.
23 августа представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков провёл очередной дневной брифинг ведомства, в рамках которого рассказал, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием по позициям вооружённых сил Украины в городах Константиновка и Славянск на территории ДНР.
По данным Конашенкова, в результате успешного использования российскими ракетами в Донецкой области уничтожено не менее двухсот украинских военных.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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