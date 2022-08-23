Лавров: организаторам и заказчикам убийства Дарьи Дугиной не будет пощады
Глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что Москва не может простить убийц Дарьи Дугиной.
Во вторник днём министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые публично прокомментировал убийство журналистки Дарьи Дугиной, назвав его варварским и непростительным преступлением.
По словам Лаврова, следователи из СК России уже установили факты причастности некоторых лиц из Украины к убийству Дугиной, сейчас эти факты проверяются.
Сергей Лавров уверен, что расследование закончится быстро, после чего исполнителям и заказчикам устранения Дарьи Дугиной не может быть пощады.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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