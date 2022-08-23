Минобороны РФ: ВС России установили контроль над частью Николаевской области Украины
Представитель Минобороны России Игорь Конашенков утверждает, что российские войска вышли к административной границе Николаевской области.
Днём 23 августа сотрудник Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что вооружённые силы РФ заняли двенадцать квадратных километров Николаевской области Украины, оттеснив оттуда украинских военных.
По словам Конашенкова, российские солдаты осуществили непосредственный выход к административным границам украинской Николаевской области.
Также Игорь Конашенков утверждает, что к текущему моменту солдаты ВС России занимают тридцать шесть квадратных метров вв Херсонской области ещё с начала марта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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