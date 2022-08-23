Дуда призвал полностью демонтировать газопровод «Северный поток - 2»

Президент Польши Анджей Дуда призывает уничтожить российский газопровод "Северный поток-2" из-за спецоперации в Украине.

23 августа Анджей Дуда лично прибыл в Киев, где совместно с Владимиром Зеленским поучаствовал в закладке таблички на открытии новой праздничной аллеи в городе, строительство которой приурочено ко дню Независимости Украины.

Во время своей речи по случаю открытия киевской аллеи Дуда публично заявил, что Польша выступает за полный демонтаж российского трубопровода "Северный поток-2".

Примечательно, что после начала СВО в Украине канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "Северный поток-2" никогда не будет сертифицирован и запущен в эксплуатацию для стран ЕС.