Дуда призвал полностью демонтировать газопровод «Северный поток - 2»
Президент Польши Анджей Дуда призывает уничтожить российский газопровод "Северный поток-2" из-за спецоперации в Украине.
23 августа Анджей Дуда лично прибыл в Киев, где совместно с Владимиром Зеленским поучаствовал в закладке таблички на открытии новой праздничной аллеи в городе, строительство которой приурочено ко дню Независимости Украины.
Во время своей речи по случаю открытия киевской аллеи Дуда публично заявил, что Польша выступает за полный демонтаж российского трубопровода "Северный поток-2".
Примечательно, что после начала СВО в Украине канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "Северный поток-2" никогда не будет сертифицирован и запущен в эксплуатацию для стран ЕС.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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