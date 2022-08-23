Шольц: Запад никогда не признает присоединение территорий Украины к России
Немецкий канцлер Олаф Шольц предупредил Россию о непризнании легитимности присоединения к ней украинских территорий.
23 августа канцлер Германии Олаф Шольц публично заявил, что Берлин и все остальные центры стран коллективного Запада никогда не признают законность присоединения украинских территорий России.
Примечательно, что ранее ряд российских политиков и члены администраций Херсонской и Запорожской области сообщили, что референдумы о присоединении данных регионов а также республик Донбасса к России могут пройти в один день в первой половине сентября.
В свою очередь Владимир Зеленский предупреждает, что Киев не возобновит переговоры с Москвой, если Россия присоединит к себе украинские земли.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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