Шольц: Запад никогда не признает присоединение территорий Украины к России

Немецкий канцлер Олаф Шольц предупредил Россию о непризнании легитимности присоединения к ней украинских территорий.

23 августа канцлер Германии Олаф Шольц публично заявил, что Берлин и все остальные центры стран коллективного Запада никогда не признают законность присоединения украинских территорий России.

Примечательно, что ранее ряд российских политиков и члены администраций Херсонской и Запорожской области сообщили, что референдумы о присоединении данных регионов а также республик Донбасса к России могут пройти в один день в первой половине сентября.

В свою очередь Владимир Зеленский предупреждает, что Киев не возобновит переговоры с Москвой, если Россия присоединит к себе украинские земли.