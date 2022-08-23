Лавров и МИД Франции согласовали отправку делегации МАГАТЭ в Запорожскую АЭС

Сергей Лавров и глава французского МИДа Катрин Колонна договорились об отправке представителей МАГАТЭ на АЭС в Запорожье.

Пресс-служба Министерства иностранных дел Франции сообщила, что утром 23 августа глава ведомства Катрин Колонна провела телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, договорившись об отправке делегации от МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию в городе Энергодар.

Колонна отметила, что совместно с Лавровым они обсудили тему быстрой отправки членов МАГАТЭ в Запорожье без нарушения целостности суверенитета Украины.