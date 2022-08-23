Шольц: Запад никогда не признает итоги референдумов на территории Украины

Канцлер ФРГ Шольц утверждает, что западные страны никогда не признают итоги референдумов на Украины в вхождении отдельных территорий в Россию.

23 августа федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своём пресс-релизе с уверенностью заявил, что коллективный Запад ни при каких обстоятельствах не признает легитимность итогов проводимых в некоторых регионах Украины референдумов о присоединении к РФ, невзирая на реальное волеизъявление граждан.

Напомним, что военно-гражданские администрации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей выразили своё желание, учитывая мнение местных жителей, провести соответствующие референдумы.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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