Канцлер ФРГ Шольц утверждает, что западные страны никогда не признают итоги референдумов на Украины в вхождении отдельных территорий в Россию.

23 августа федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своём пресс-релизе с уверенностью заявил, что коллективный Запад ни при каких обстоятельствах не признает легитимность итогов проводимых в некоторых регионах Украины референдумов о присоединении к РФ, невзирая на реальное волеизъявление граждан.

Напомним, что военно-гражданские администрации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей выразили своё желание, учитывая мнение местных жителей, провести соответствующие референдумы.