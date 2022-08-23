Шольц: Запад никогда не признает итоги референдумов на территории Украины
Канцлер ФРГ Шольц утверждает, что западные страны никогда не признают итоги референдумов на Украины в вхождении отдельных территорий в Россию.
23 августа федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своём пресс-релизе с уверенностью заявил, что коллективный Запад ни при каких обстоятельствах не признает легитимность итогов проводимых в некоторых регионах Украины референдумов о присоединении к РФ, невзирая на реальное волеизъявление граждан.
Напомним, что военно-гражданские администрации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей выразили своё желание, учитывая мнение местных жителей, провести соответствующие референдумы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Шольц: Запад никогда не признает итоги референдумов на территории Украины
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