В Белгородской области произошло самовозгорание боеприпасов

В Белгородской области РФ в районе села Тимоново произошло возгорание боеприпасов из-за аномальной жары.

Во вторник вечером, 23 августа 2022 года, белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил подписчикам, что в районе села Тимоново Белгородской области из-за «эффекта линзы», возникшего в результате жары, произошло возгорание боеприпасов.

Гладков также заявил, что жители посёлка, где взорвались боеприпасы, эвакуированы, часть местных жителей самостоятельно покинула Тимоново. Отмечается, что в результате произошедшего жертв нет, на месте работают оперативные службы.