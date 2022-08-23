В Белгородской области произошло самовозгорание боеприпасов
В Белгородской области РФ в районе села Тимоново произошло возгорание боеприпасов из-за аномальной жары.
Во вторник вечером, 23 августа 2022 года, белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил подписчикам, что в районе села Тимоново Белгородской области из-за «эффекта линзы», возникшего в результате жары, произошло возгорание боеприпасов.
Гладков также заявил, что жители посёлка, где взорвались боеприпасы, эвакуированы, часть местных жителей самостоятельно покинула Тимоново. Отмечается, что в результате произошедшего жертв нет, на месте работают оперативные службы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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