Зеленский пригрозил вернуть Крым «любыми средствами»
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «забрать» Крым у России «любыми средствами».
Во вторник, 23 августа 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции после завершения форума «Крымская платформа» сделал очередной заявление касательно Крымского полуострова.
Зеленский заявил, что киевский режим вернёт в состав Украины всю территорию Крыма «любым способом, который посчитает правильным» и отметил, что для этого ему не потребуется одобрение его западных союзников.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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