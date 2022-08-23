Зеленский пригрозил вернуть Крым «любыми средствами»

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «забрать» Крым у России «любыми средствами».

Во вторник, 23 августа 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции после завершения форума «Крымская платформа» сделал очередной заявление касательно Крымского полуострова.

Зеленский заявил, что киевский режим вернёт в состав Украины всю территорию Крыма «любым способом, который посчитает правильным» и отметил, что для этого ему не потребуется одобрение его западных союзников.