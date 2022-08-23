США сообщило Украине о новых российских ударах и радиоактивной пыли

Власти США предупреждают, что Россия нанесет удары по гражданской инфраструктуре Украины и правительственным объектам в ближайшие дни, а также распылять радиоактивную пыль.

Предупреждение совпало с не менее тревожными новостями от министерства обороны Украины, в которых говорилось, что в результате российского обстрела вокруг Запорожской электростанции в Энергодаре был обнаружен “повышенный уровень радиации”.

Россия, захватив контроль над электростанцией и загрузив ее военной техникой, сопротивлялась призывам к демилитаризации района, чтобы предотвратить потенциальную катастрофу в чернобыльском стиле. Украинские власти заявляют, что российские войска совершают нападения с этого объекта и используют его в качестве щита.