США сообщило Украине о новых российских ударах и радиоактивной пыли
Власти США предупреждают, что Россия нанесет удары по гражданской инфраструктуре Украины и правительственным объектам в ближайшие дни, а также распылять радиоактивную пыль.
Предупреждение совпало с не менее тревожными новостями от министерства обороны Украины, в которых говорилось, что в результате российского обстрела вокруг Запорожской электростанции в Энергодаре был обнаружен “повышенный уровень радиации”.
Россия, захватив контроль над электростанцией и загрузив ее военной техникой, сопротивлялась призывам к демилитаризации района, чтобы предотвратить потенциальную катастрофу в чернобыльском стиле. Украинские власти заявляют, что российские войска совершают нападения с этого объекта и используют его в качестве щита.
Опубликовано: Силивончик Алина
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