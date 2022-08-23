Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины любыми средствами
Президент Украины высказался о возвращении Крыма в состав Украины. Для этого будут использованы любые средства.
В ходе проведения онлайн-саммита "Крымская платформа" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полуостров будет возвращен любым способом, который мы сочтём правильным.
"Необходимо освободить Крым. Это будет реанимация мирового правопорядка. Мы вернём Крым любыми средствами, которые сочтём правильными", — сказал Зеленский.
Премьер-министр страны Дмитрий Шмыгаль, в ходе своего выступления, подчеркнул, что если с территории полуострова ведётся обстрел украинской территории, то и сам Крым становится легитимной целью для ответных ударов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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