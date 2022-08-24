Олаф Шольц подтвердил готовность помогать Киеву и сохранять санкции сколько нужно
Канцлер Германии заявил, что его страна вместе с партнёрами сохранит санкции против России и продолжит оказывать помощь Украине до тех пор, пока она в ней будет нуждаться.
Выступая на конференции "Крымская платформа" федеральный канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия вместе своими партнёрами сохранит санкции против России и пообещал Украине оказывать всестороннюю помощь до тех пор, пока она в ней будет нуждаться.
"Мировое сообщество никогда не примет незаконную империалистическую аннексию России территории Украины", — заявил Шольц.
Канцлер Германии подчеркнул, что все партнёры консолидированы как никогда и выразил уверенность в том, благодаря стойкости и мужеству своего народа и помощи друзей во всём мире, Украина сможет выстоять.
Опубликовано: Максим Алексеев
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