Олаф Шольц подтвердил готовность помогать Киеву и сохранять санкции сколько нужно

Канцлер Германии заявил, что его страна вместе с партнёрами сохранит санкции против России и продолжит оказывать помощь Украине до тех пор, пока она в ней будет нуждаться.

Выступая на конференции "Крымская платформа" федеральный канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия вместе своими партнёрами сохранит санкции против России и пообещал Украине оказывать всестороннюю помощь до тех пор, пока она в ней будет нуждаться.

"Мировое сообщество никогда не примет незаконную империалистическую аннексию России территории Украины", — заявил Шольц.

Канцлер Германии подчеркнул, что все партнёры консолидированы как никогда и выразил уверенность в том, благодаря стойкости и мужеству своего народа и помощи друзей во всём мире, Украина сможет выстоять.