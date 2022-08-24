Аналитики объяснили, почему евро стоит меньше доллара и кто от этого выиграет

Евро упал ниже паритета с долларом, опустившись до самого низкого уровня за 20 лет и прекратив обменный курс один к одному с валютой США.

Обменный курс валюты можно рассматривать как суждение об экономических перспективах, а европейский курс угасает. Ожидания восстановления экономики после выхода из пандемии COVID-19 сменились прогнозами рецессии.

Больше всего в этом виноваты высокие цены на энергоносители и рекордная инфляция, которая разогналась в еврозоне до рекордных 8,9% в июле. В результате чего подорожало все, от продуктов до счетов за коммунальные услуги.

Робин Брукс, главный экономист банковской торговой группы Института международных финансов отмечает, что немецкое производство потеряло доступ к дешевой российской энергии и, следовательно, свое конкурентное преимущество.

Многие аналитики связывают падение евро с ожиданиями быстрого повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США для борьбы с инфляцией.

Американские туристы в Европе найдут более дешевые счета в гостиницах и ресторанах и входные билеты. Более слабый евро может сделать европейские экспортные товары более конкурентоспособными по цене в США.

В самих Соединенных Штатах более сильный доллар означает более низкие цены на импортные товары.

Основное беспокойство для Америки заключается в том, что более сильный доллар делает товары, произведенные в США, более дорогими на зарубежных рынках, увеличивая торговый дефицит и снижая объем производства.