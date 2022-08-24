Президент Польши считает что нужно демонтировать «Северный поток — 2»

Во вторник по время приезда в Киев президент Польши Анджей Дуда сказал, что необходимо демонтировать “Северного потока-2”.

По каким причинам это нужно сделать польский лидер не стал комментировать.

Конечно же эти слова не остались без внимания на российской стороне. Посол Сергей Андреев высказал свою точку зрения на эти слова.

“Нельзя вернуть прежнюю жизнь, особенно если разговоры идут о партнерстве с Россией”, – сказал польский президент в Киеве.

Сергей Андреев прокомментировал это как невежество со стороны польского президента, а также, что он не имеет никакого отношения к трубопроводу “Северный поток-2″, поэтому свои пожелания он может оставить в другом месте, т.к. у него нет прав, чтобы принимать такого рода решения.