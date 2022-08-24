США выделяют Украине военную помощь в 3 млрд долларов на годы вперед
Ожидается, США в среду объявит о выделении дополнительной помощи в размере примерно 3 млрд долларов на обучение и оснащение украинских вооруженных сил для ведения боевых действий в ближайшие годы, сообщили официальные лица Вашингтона.
Общая сумма пакета помощи для военной и гуманитарной помощи Для Украины делается в рамках Инициативы по содействию безопасности в пострадавшей стране. И несмотря на это суть ситуации особенно не меняется.
Официальные лица заявили, что в него войдут деньги на небольшие беспилотники Puma с ручным запуском, беспилотники наблюдения Scan Eagle с более длительным сроком службы, для запуска которых используется катапульта, и, впервые, британская беспилотная система Vampire, подходящая для судостроения.
Несколько официальных лиц говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить помощь до ее публичного обнародования.
Опубликовано: Силивончик Алина
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