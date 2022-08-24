CNN: Турция заявила, что Крым может стать Украинским в случае соглашения с Россией

По мнению турецких властей, когда между Украиной и Россией будет сформировано соглашение, тогда Крым можно отдать украинским властям.

По мнению турецкого политика, “захват Крыма Россией нельзя считать законным, именно поэтому позиция Турции очень видоизменялась начиная с 2014 года”.

До этого момента президент Турции Реджеп Эрдоган говорил, что необходимо постараться, чтобы Крым был отдан обратно Украине, при этом не нарушая международных прав.

Еще вчера Зеленский пообещал украинскому народу, что Киев все-таки добьётся того, чтобы Крым вновь встал под юрисдикцию Украины.

Он четко подчеркнул, что украинские власти это сделают самостоятельно без советов от других стран.