В Донецке в результате обстрела ВСУ загорелся торговый центр «Галактика»
Глава ВГА Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела города украинской стороной возник крупный пожар в торговом центре «Галактика».
24 августа руководитель военно-гражданской администрации Донецка Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале заявил, что украинские военнослужащие в очередной раз открыли массированный огонь по территории города, в результате чего в здании торгового центра «Галактика», расположенном в микрорайоне Широкий, возникло возгорание.
В настоящий момент площадь пожара в донецком ТЦ достигла 5000 м2, в тушении задействовано 20 отделений МЧС, которые пытаются ликвидировать возгорание в торговых залах. Официальной информации касательно количества пострадавших и степени разрушения здания нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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