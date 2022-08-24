В Донецке в результате обстрела ВСУ загорелся торговый центр «Галактика»

Глава ВГА Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела города украинской стороной возник крупный пожар в торговом центре «Галактика».

24 августа руководитель военно-гражданской администрации Донецка Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале заявил, что украинские военнослужащие в очередной раз открыли массированный огонь по территории города, в результате чего в здании торгового центра «Галактика», расположенном в микрорайоне Широкий, возникло возгорание.

В настоящий момент площадь пожара в донецком ТЦ достигла 5000 м2, в тушении задействовано 20 отделений МЧС, которые пытаются ликвидировать возгорание в торговых залах. Официальной информации касательно количества пострадавших и степени разрушения здания нет.