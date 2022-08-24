На ступенях храма Николая Чудотворца в Домодедове зарезали настоятеля Сергия Лопухова

Священнослужитель погиб, пытаясь спасти церковь от поджога, который собирался совершить некий Василий.

Трагедия разыгралась в подмосковном Домодедове возле храма Николая Чудотворца. Прямо на ступенях церкви был зарезан священник Сергий Лопухов, сообщает СтарХит.

Как уточняет издание, настоятель пытался спасти здание от поджога, который намеревался устроить некий Василий.

Как рассказал прислужник, Василий схватил Лопухова за шею, стал душить, а затем многократно ударил ножом.

«Ты что делаешь?» — этот вопрос был последним в жизни отца Сергия.

22-летнего преступника уже задержали. В мотивах его злодеяния предстоит разобраться правоохранителям. По некоторым данным, молодой человек ранее был преподавателем воскресной школы при этом храме.