Минобороны РФ: потери ВСУ на Донецком направлении превысили 600 человек
Генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что потери трёх бригад ВСУ на Донецком направлении превысили шестьсот единиц личного состава.
В среду, 24 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о том, что в результате наступления союзных войск в ходе СВО на Донецком направлении потери личного состава 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины превысили шестьсот бойцов.
Конашенков также отметил, что уцелевшие солдаты 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ из-за утраты боеспособности были направленны в тыловые подразделения и учреждения оперативно-тактической группы «Донецк».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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