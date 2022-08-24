Минобороны РФ: потери ВСУ на Донецком направлении превысили 600 человек

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что потери трёх бригад ВСУ на Донецком направлении превысили шестьсот единиц личного состава.

В среду, 24 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о том, что в результате наступления союзных войск в ходе СВО на Донецком направлении потери личного состава 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины превысили шестьсот бойцов.

Конашенков также отметил, что уцелевшие солдаты 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ из-за утраты боеспособности были направленны в тыловые подразделения и учреждения оперативно-тактической группы «Донецк».