В Минобороны РФ рассказали об уничтожении российскими военнослужащими около восьмидесяти солдат 72-й механизированной бригады ВСУ под Константиновкой.

24 августа генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга Министерства обороны России заявил, что солдаты российских воздушно-космических сил успешно уничтожили около 80 служащих 72-я отдельной механизированной бригады имени Чёрных запорожцев в районе города Константиновка.

Конашенков отметил, что помимо потерь личного состава, высокоточным ударом ВКС РФ также были уничтожены восемь единиц военной техники 72-й механизированной бригады ВСУ в ходе освобождения ДНР.