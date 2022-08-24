ВКС России уничтожили около 80 бойцов 72-й механизированной бригады ВСУ

В Минобороны РФ рассказали об уничтожении российскими военнослужащими около восьмидесяти солдат 72-й механизированной бригады ВСУ под Константиновкой.

24 августа генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга Министерства обороны России заявил, что солдаты российских воздушно-космических сил успешно уничтожили около 80 служащих 72-я отдельной механизированной бригады имени Чёрных запорожцев в районе города Константиновка.

Конашенков отметил, что помимо потерь личного состава, высокоточным ударом ВКС РФ также были уничтожены восемь единиц военной техники 72-й механизированной бригады ВСУ в ходе освобождения ДНР.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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