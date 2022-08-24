Шойгу: армия РФ сознательно замедляет темпы наступления в ходе спецоперации

Сергей Шойгу утверждает, что российские войска умышленно замедляют темпы СВО в Украине.

24 августа министр иностранных дел России Сергей Шойгу публично признался, что командование ВС РФ осознанно пошло на замедление темпов специальной военной операции в Украине.

По мнению Шойгу, это необходимо для того, чтобы российские военные могли соблюдать все международные нормы гуманитарного права в ходе боевых действий.

Сергей Шойгу в очередной раз отметил, что вооружённые силы России не обстреливают жилые дома украинцев и не нападают на мирных жителей.