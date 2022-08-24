Шойгу: армия РФ сознательно замедляет темпы наступления в ходе спецоперации
Сергей Шойгу утверждает, что российские войска умышленно замедляют темпы СВО в Украине.
24 августа министр иностранных дел России Сергей Шойгу публично признался, что командование ВС РФ осознанно пошло на замедление темпов специальной военной операции в Украине.
По мнению Шойгу, это необходимо для того, чтобы российские военные могли соблюдать все международные нормы гуманитарного права в ходе боевых действий.
Сергей Шойгу в очередной раз отметил, что вооружённые силы России не обстреливают жилые дома украинцев и не нападают на мирных жителей.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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