Глава Михайловки Запорожской области погиб в результате диверсии ВСУ
Лидер михайловской администрации Иван Сушко убит с помощью подрыва его автомобиля.
24 августа представитель временной гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские диверсанты убили главу ВГА Михайловки Ивана Сушко.
По словам Рогова, ДРГ Украины заложили самодельное взрывное устройство в автомобиле Сушко, активировав его после того, как глава Михайловки сел в машину.
В результате дистанционного подрыва бомбы Иван Сушко погиб на месте, о чём сообщил Владимир Рогов в собственном Telegram-канале сегодня днём.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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