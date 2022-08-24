Российские военные за сутки поразили семь пунктов управления ВСУ

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что в ходе СВО российскими военнослужащими были поражены семь командных пунктов ВСУ.

24 августа в ходе ежедневного утреннего брифинга Министерства обороны РФ российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за минувшие сутки были поражены семь пунктов управления Вооружённых сил Украины.

Согласно предоставленной Конашенковым информации, среди нейтрализованных высокоточными ударами российских военнослужащих были украинские командные пункты 66-й механизированной бригады в районе села Новомихайловка, 15-го артиллерийского полка близ посёлка городского типа Курдюмовка, а также 102-й бригады ТерО в районе города Гуляйполе.