МВД России выплатит один миллион рублей за помощь в поимке командиров «Азов»*
В МВД РФ сообщили о вознаграждении в один миллион рублей за помощь в задержании командиров нацбатальона «Азов»* Величко и Немичева.
В среду, 24 августа 2022 года, пресс-центр Министерства внутренних дел России заявили, что руководство ведомства приняло решение об объявлении вознаграждение за оказание помощи в поимке объявленных в розыск командирован украинского нацбатальона «Азов»*.
Согласно опубликованному пресс-центром МВД РФ заявлению, за помощь в задержании каждого из объявленных в розыск руководителей украинского подразделение «Азов»* Константина Немичева и Сергея Величко предусмотрено вознаграждение в размере одного миллиона российских рублей.
* Признанная террористической и запрещённая на территории России организация
Опубликовано: Диана Мудреченко
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