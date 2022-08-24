МВД России выплатит один миллион рублей за помощь в поимке командиров «Азов»*

В МВД РФ сообщили о вознаграждении в один миллион рублей за помощь в задержании командиров нацбатальона «Азов»* Величко и Немичева.

В среду, 24 августа 2022 года, пресс-центр Министерства внутренних дел России заявили, что руководство ведомства приняло решение об объявлении вознаграждение за оказание помощи в поимке объявленных в розыск командирован украинского нацбатальона «Азов»*.

Согласно опубликованному пресс-центром МВД РФ заявлению, за помощь в задержании каждого из объявленных в розыск руководителей украинского подразделение «Азов»* Константина Немичева и Сергея Величко предусмотрено вознаграждение в размере одного миллиона российских рублей.

* Признанная террористической и запрещённая на территории России организация

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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