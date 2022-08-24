Минфин США предупредил турецкие компании о санкциях за торговлю с Россией

Минфин США предупредило турецкие компании и учреждения, ведущие бизнес с Россией, о риске введения против них американских санкций, сообщила организация турецких работодателей Tusiad.

«Письмо, подписанное помощником министра финансов США Адевале Адейемо, о риске введения санкций для компаний в Турции в связи с лицами и учреждениями, на которые наложены санкции против России, было передано в Tusiad», — говорится в сообщении организации работодателей.

Согласно данным WSJ, «турецкие компании не могут рассчитывать на торговлю с российскими физическими или юридическими лицами, находящимися под санкциями, и поддерживать связи с Соединенными Штатами. (...) Турецкие банки не могут надеяться на установление связей с российскими банками, находящимися под санкциями, и поддержание отношений с мировыми банками, а также на доступ к долларам США».

Ранее президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган объявили об укреплении энергетического и экономического сотрудничества после встречи в Сочи.

Анкара также объявила о частичной оплате российского газа в рублях и расширении сферы действия российской платежной системы «Мир» в Турции.