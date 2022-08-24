Минобороны РФ сообщило о ликвидации 600 солдат ВСУ на донецком направлении
Министерство обороны России уведомляет об уничтожении порядка шестиста украинских военных на Донецкой части фронта.
Пресс-служба Минобороны России сообщает, что в результате успешных наступательных действий российских военных на донецком направлении бригады ВСУ №56, 66 и 68 потеряли в общей сложности до 600 солдат убитыми.
При этом в Министерстве обороны отметили, что из-за больших потерь не менее ста шестидесяти украинских солдат и 66-ой бригады отказались от дальнейшего участия в военном конфликте.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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