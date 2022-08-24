Министерство обороны России уведомляет об уничтожении порядка шестиста украинских военных на Донецкой части фронта.

Пресс-служба Минобороны России сообщает, что в результате успешных наступательных действий российских военных на донецком направлении бригады ВСУ №56, 66 и 68 потеряли в общей сложности до 600 солдат убитыми.

При этом в Министерстве обороны отметили, что из-за больших потерь не менее ста шестидесяти украинских солдат и 66-ой бригады отказались от дальнейшего участия в военном конфликте.