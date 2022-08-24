WP: Зеленский согласился уйти в отставку для прекращения спецоперации в Украине

Издание Washington Post сообщает, что Владимир Зеленский уже давал согласие на свою отставку с поста президента для прекращения спецоперации.

Журналисты издания Washington Post опубликовали фрагменты интервью с Владимиром Зеленским, в котором он признаётся, что после начала российской спецоперации 24 февраля политик был готов уйти в отставку с поста президента Украины.

По словам Зеленского, он и сейчас готов покинуть данную должность незамедлительно, если это приведёт к прекращению специальной военной операции армии России.