WP: Зеленский согласился уйти в отставку для прекращения спецоперации в Украине
Издание Washington Post сообщает, что Владимир Зеленский уже давал согласие на свою отставку с поста президента для прекращения спецоперации.
Журналисты издания Washington Post опубликовали фрагменты интервью с Владимиром Зеленским, в котором он признаётся, что после начала российской спецоперации 24 февраля политик был готов уйти в отставку с поста президента Украины.
По словам Зеленского, он и сейчас готов покинуть данную должность незамедлительно, если это приведёт к прекращению специальной военной операции армии России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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