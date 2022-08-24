ВСУ предприняли неудачную попытку форсировать реку в Херсонской области

Минобороны России сообщило о неудачной попытке украинских военных перейти реку недалеко от Херсона.

24 августа Минобороны России провело очередной брифинг с представителем ведомства Игорем Конашенковым, который сообщил, что накануне вооружённые силы Украины попытались тайно перейти реку в районе города Лозовое Херсонской области.

По данным Конашенкова, российская контрразведка рассекретила план ВСУ, из-за чего ВС России атаковали украинских солдат в районе Лозового первыми.

В результате успешной атаки армии России по позициям солдат 35-ой бригады морской пехоты ВСУ возле Лозового украинские войска потеряли 60 человек убитыми.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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