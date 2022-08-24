Элтон Джон анонсирует первую новую песню Бритни с 2016 года
Элтон Джон представил французским посетителям предварительный просмотр первой музыки Бритни Спирс с тех пор, как в прошлом году было отменено опекунство над ее жизнью.
Тем не менее, он не смог удержаться и поделился треком с посетителями ресторана в Каннах во вторник вечером.
Подойдя к ди-джею ресторана, он спел вместе с треком, транслируя реакцию на своей странице в Instagram.
Одетый в яркую рубашку и шорты в тон, сэр Элтон, перенесший в прошлом году операцию на бедре, остался сидеть во время выступления.
Hold Me Closer - это смесь хитов сэра Элтона The One и Tiny Dancer, в которой Спирс поет тексты обеих песен под бодрый клубный ритм.
По стилю и звучанию он похож на дуэт сэра Элтона с Дуа Липой "Холодное сердце", который в прошлом году стал мировым хитом номер один.
Опубликовано: Силивончик Алина
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