Элтон Джон анонсирует первую новую песню Бритни с 2016 года

Элтон Джон представил французским посетителям предварительный просмотр первой музыки Бритни Спирс с тех пор, как в прошлом году было отменено опекунство над ее жизнью.

Тем не менее, он не смог удержаться и поделился треком с посетителями ресторана в Каннах во вторник вечером.

Подойдя к ди-джею ресторана, он спел вместе с треком, транслируя реакцию на своей странице в Instagram.

Одетый в яркую рубашку и шорты в тон, сэр Элтон, перенесший в прошлом году операцию на бедре, остался сидеть во время выступления.

Hold Me Closer - это смесь хитов сэра Элтона The One и Tiny Dancer, в которой Спирс поет тексты обеих песен под бодрый клубный ритм.

По стилю и звучанию он похож на дуэт сэра Элтона с Дуа Липой "Холодное сердце", который в прошлом году стал мировым хитом номер один.