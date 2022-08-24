Минобороны Британии выступило против полного запрета на визы для россиян

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес утверждает, что западные страны не должны полностью прекращать выдачу виз гражданам РФ.

24 августа глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес публично заявил, что ему и его европейским коллегам не нравится, что близкие российских политиков и бизнесменов приезжают в шоп-туры на Запапа в разгар спецоперации в Украине.

По мнению Уоллеса, Европейский союз в координации с другими странами Запада должен запретить выдачу виз высокопоставленным россиянам.

При этом Бен Уоллес уверен, что запрещать выдачу туристических виз всем гражданам России сейчас является нецелесообразным и даже вредным.