Journal of Infection: выявлен итальянец, который одновременно болен оспой обезьян, коронавирусом и ВИЧ
Авторитетное издание Journal of Infection сообщает, что в Италии специалисты зафиксировали первый в мире случай, когда человек одновременно болен оспой обезьян, коронавирусом и ВИЧ.
Сообщается, что таким «комбинированным» заболеванием 36-летний итальянец заразился после «половых контактов с мужчиной без презерватива» во время путешествия по Испании.
Первые признаки оспы обезьян у путешественника появились сразу после возвращения домов виде лихорадки. После первых анализов пациенту поставили диагноз COVID-19, однако для перестраховки отправили на другие.
Еще до следующих анализов у мужчины началась сыпь по телу. Так, врачи заподозрили заражение оспой обезьян. Итальянца сразу же отправили в инфекционный госпиталь и провели все необходимые исследования.
Выяснилось, что мужчина действительно болен и оспой обезьян, и коронавирусной инфекцией одновременно. По стандартной процедуре, ему сделали анализ на ВИЧ, который также дал положительный результат.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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