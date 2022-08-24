США выделят Украине почти три миллиарда долларов в качестве военной помощи

На официальном сайте Белого дома появилось сообщение, что США предоставят Украине крупнейший пакет военной помощи. Сумма помощи составляет 2,98 миллиарда долларов.

Это далеко не первый пакет военной помощи Украине от США. Кроме того, финансирование ВСУ и поставку вооружения на очень большие суммы Украине предоставляют и другие западные страны (в основном, входящие в Европейский союз).

При этом, если речь идет о деньгах, которые выделяет Запад украинскому государству, то по факту они не доходят до страны. Так, при выделении данной помощи от США почти в три миллиарда долларов, Киеву поставили условие — на эти деньги он может закупать американское вооружение.

В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийском вооружении, боеприпасах, систем радиоэлектронной борьбы и прочем. Таким образом, деньги фактически не уйдут из США, а пойдут производителям американского вооружения.

При выделении данной помощи президент США Джо Байден отметил, что она предоставляется Украине, чтобы «продолжать защищать себя в долгосрочной перспективе». Сумма выделена в честь Дня независимости Украины.