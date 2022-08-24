МВД России объявило награду в 1 млн рублей за данные о командирах «Азова»
Министерство внутренних дел России объявило о награде в 1 миллион рублей за информацию, которая поможет в задержании командиров запрещённого в РФ полка "Азов".
24 августа МВД России опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что ведомство обязуется уплатить один миллион рублей тому, кто раскроет информацию о местонахождении командиров нацбатальона "Азов" Константина Немичева и Сергея Величко.
По данным Министерства внутренних дел России, данные представители "Азова" имеют непосредственное отношение к пыткам российских военных в Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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