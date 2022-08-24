LRT: крупнейший производитель удобрений в Прибалтики останавливает производство
Национальной литовское радио LRT сообщило, что крупнейший производитель удобрений в Прибалтике — компания Achema — останавливает производство из-за роста цен на газ.
Компания Achema является крупнейшим производителем азотных удобрений в странах Балтии. В скором времени, производство предприятия будет полностью остановлена, а работники в лучшем случае уйдут на простой. Генеральный директор Achema Рамунас Миляускас подтвердил информацию.
Рамунас Миляускас отметил, что с 1 сентября 2022 года, продолжат производство только несколько цехов предприятия — смол и технических газов. Вынужденные отпуска получат тысячи литовцев, останется лишь малая часть специалистов и обслуживающего оборудования работников.
Решение об остановки работы связано с растущей стоимостью природного газа. Высокие цены на газ напрямую влияют на себестоимость продукции. Литовские удобрения попросту становятся неконкуретоспособными, уступая в цене удобрениям из России или США.
Achema не первая компания в списке приостановки работы из-за цен на газ. Скорее она следующая в очереди в ряде других предприятий европейских стран, которые закрутились из-за тех же проблем.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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