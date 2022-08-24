Россия предложила странам Азии договора с большими скидками на Нефть из-за ограничения цен
Россия обратилась к нескольким азиатским странам с просьбой обсудить долгосрочные нефтяные контракты с большими скидками, поскольку официальные лица США продолжают продвигать план, который ограничит цены на нефть в стране.
Предварительные переговоры о предоставлении некоторым азиатским покупателям скидок до 30% могут быть признаком того, что Россия пытается помешать переговорам стран "Большой семерки" о создании исключения для ожидающих санкций Европейского союза в отношении российской нефти, сказал чиновник, пожелавший остаться неназванным, чтобы обсудить деликатные переговоры.
Этот план позволил бы третьим сторонам легче приобретать российскую сырую нефть по низкой цене, установленной западными странами.
Россия также, возможно, пытается найти новых покупателей для нефти, которую она в настоящее время продает в Европу.
Опубликовано: Силивончик Алина
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Россия предложила странам Азии договора с большими скидками на Нефть из-за ограничения цен
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