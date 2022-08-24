Росгвардия задержала двух сотрудников Запорожской АЭС за сотрудничество с ВСУ

Росгвардейцы задержали двух сотрудников Запорожской АЭС в Энергодаре, которые сотрудничали с ВСУ.

24 августа российское новостное агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Федеральной службы войск национальной гвардии, сообщило о том, что росгвардейцы успешно задержали двух работников Запорожской атомной электростанции, которые передавали данные о нахождении территории станции личного состава и техники российской армии ВСУ.

Отмечается, что помимо прочего сотрудниками Росгвардии был задержан нарушитель пропускного режима, который являлся пособником ВСУ и передавал украинской стороне информацию о передвижении колонн российского вооружения в Энергодаре.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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