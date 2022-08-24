ВСУ нанесли артиллерийские удары по Каховской ГЭС
В ВГА Новой Каховки заявили, что украинские военные в очередной раз атаковали территорию Каховской ГЭС.
24 августа руководитель военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил новостному агентству РИА, что День независимости Украины сотрудники Кахавской ГЭС вынуждены встречать под обстрелом ВСУ.
Леонтьев добавил, что украинская сторона ведёт массированный артиллерийский обстрел территории Каховской гидроэлектростанции. В настоящее время информация о пострадавших и масштабе разрушений нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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