Владимир Путин подписал президентский указ о выплате десяти тысяч российских рублей семьям школьников с республик Донбасса и Украины.

Вечером среды пресс-служба московского Кремля сообщила, что сегодня Владимир Путин собственноручно подписал президентский указ о выплате десяти тысяч рублей семьям школьников из ДНР, ЛНР и Украины перед началом нового учебного года.

В Кремле отметили, что в контексте Украины данный указ подразумевает, что выплаты в 10 тысяч российских рублей получат школьники, проживающие на уже освобождённых войсками РФ украинских территориях.