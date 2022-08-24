Путин подписал указ о выплате 10 тыс рублей школьникам в ДНР, ЛНР и Украине

Владимир Путин подписал президентский указ о выплате десяти тысяч российских рублей семьям школьников с республик Донбасса и Украины.

Вечером среды пресс-служба московского Кремля сообщила, что сегодня Владимир Путин собственноручно подписал президентский указ о выплате десяти тысяч рублей семьям школьников из ДНР, ЛНР и Украины перед началом нового учебного года.

В Кремле отметили, что в контексте Украины данный указ подразумевает, что выплаты в 10 тысяч российских рублей получат школьники, проживающие на уже освобождённых войсками РФ украинских территориях.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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